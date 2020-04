Coronavirus, l’informativa di Conte alla Camera. Segui la diretta dall’Aula (Di giovedì 30 aprile 2020) In diretta da Montecitorio l’informativa del premier Giuseppe Conte sulle misure previste per la Fase 2. Disposizioni oggetto di scontro tra il governo e le Regioni di destra. La Calabria ha infatti disposto la riapertura da oggi di bar e ristoranti con tavoli all’aperto. La Lega da ieri sera occupa le aule di Camera e Senato in protesta per le “mancate risposte del Governo” L'articolo Coronavirus, l’informativa di Conte alla Camera. Segui la diretta dall’Aula proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Giuseppe Conte pronto per l’informativa alla Camera

Coronavirus - attesa per l’informativa di Conte alla Camera e al Senato

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : alle 10.00 l’informativa di Giuseppe Conte alla Camera (Di giovedì 30 aprile 2020) Inda Montecitorio l’informativa del premier Giuseppesulle misure previste per la Fase 2. Disposizioni oggetto di scontro tra il governo e le Regioni di destra. La Calabria ha infatti disposto la riapertura da oggi di bar e ristoranti con tavoli all’aperto. La Lega da ieri sera occupa le aule die Senato in protesta per le “mancate risposte del Governo” L'articolo, l’informativa diladall’Aula proviene da Il Fatto Quotidiano.

Agenzia_Ansa : #Coronavirus #Conte difende la sua strategia. Attesa per l'informativa del premier in Parlamento #Fase2 #ANSA… - airamonivas : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus #Conte difende la sua strategia. Attesa per l'informativa del premier in Parlamento #Fase2 #ANSA https://t.c… - fattoquotidiano : Coronavirus, l’informativa di Conte alla Camera. Segui la diretta dall’Aula - CretellaRoberta : Coronavirus, è il giorno dell'assedio, Conte difende la sua strategia: Attesa per l'informativa del premier in Parl… - ZenatiDavide : Coronavirus, è il giorno dell'assedio, Conte difende la sua strategia: Attesa per l'informativa del premier in Parl… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’informativa Coronavirus in Italia e nel mondo, ultime notizie sui contagi. LIVE Sky Tg24