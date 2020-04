**Coronavirus: in Sicilia oltre 4 mila tamponi, meno ricoveri e più guariti** (Di giovedì 30 aprile 2020) Palermo, 30 apr. (Adnkronos) – In Sicilia fatti ieri oltre 4 mila tamponi, meno ricoveri e più guariti. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 79.669 (+4.309 rispetto a ieri), su 74.541 persone: di queste sono risultate positive 3.166 (+26), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.157 (+12), 774 sono guarite (+11) e 235 decedute (+3).Degli attuali 2.157 positivi, 441 pazienti (-8) sono ricoverati – di cui 33 in terapia intensiva (-1) – mentre 1.716 (+20) sono in isolamento domiciliare. Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione ... Leggi su calcioweb.eu **Coronavirus : in Sicilia contagiate 2.143 persone - meno ricoveri**

