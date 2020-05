Boccia: "Santelli ritiri ordinanza o sarà diffida" (Di giovedì 30 aprile 2020) Il ministro delle Autonomie, Francesco Boccia, dà un ultimatum alla governatrice della Regione Calabria, Jole Santelli: "Se non ritirerà l'ordinanza entro stasera, il governo procederà con la diffida". La posizione del governo è chiara e non accetta discordanze rispetto ai protocolli per la fase 2, che sono di carattere nazionale. Con un’ordinanza emanata nella tarda serata di ieri, la governatrice della Calabria ha dato il via libera alla riapertura di bar e ristoranti per consumazioni all’aperto, dando vita a problemi enormi. Nella giornata di oggi, infatti, diversi cittadini calabresi si sono visti sanzionare perché le direttive nazionali prevedono l’uscita di casa solo per motivi strettamente necessari (spesa e questioni medico-sanitarie). Calabria "cavia" d’Italia: Santelli cede alla ... Leggi su blogo Santelli : ho ricevuto diffida da Boccia - ma non ritiro l’ordinanza

Braccio di ferro tra Boccia e Santelli. Il ministro minaccia la diffida. La governatrice : “Non ritiro l’ordinanza”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Santelli : “Boccia mi diffida? Io non ritiro ordinanza” (Di giovedì 30 aprile 2020) Il ministro delle Autonomie, Francesco, dà un ultimatum alla governatrice della Regione Calabria, Jole: "Se non ritirerà l'entro stasera, il governo procederà con la". La posizione del governo è chiara e non accetta discordanze rispetto ai protocolli per la fase 2, che sono di carattere nazionale. Con un’emanata nella tarda serata di ieri, la governatrice della Calabria ha dato il via libera alla riapertura di bar e ristoranti per consumazioni all’aperto, dando vita a problemi enormi. Nella giornata di oggi, infatti, diversi cittadini calabresi si sono visti sanzionare perché le direttive nazionali prevedono l’uscita di casa solo per motivi strettamente necessari (spesa e questioni medico-sanitarie). Calabria "cavia" d’Italia:cede alla ...

Agenzia_Ansa : #fase2 Il ministro @F_Boccia annuncia la diffida per l'ordinanza della governatrice della #Calabria Iole Santelli c… - MediasetTgcom24 : Calabria, Santelli: 'Boccia mi diffida? Non ritiro l'ordinanza sulle aperture' #coronavirusitalia… - rtl1025 : ?? Se il presidente della #Calabria Jole #Santelli non ritirerà l'ordinanza entro stasera il governo procederà con l… - MammaNunmat64 : RT @ConteZero76: Se Boccia si fosse comportato con Fontana come si sta comportando con la Santelli probabilmente oggi avremmo molti meno mo… - amalialena : RT @GiancarloDeRisi: Quel pallone gonfiato di Boccia, minaccia la governatrice @SantelliJole: o ritiri l'ordinanza con cui apri bar e risto… -