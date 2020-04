Apple, una grave vulnerabilità mette a rischio tutti i suoi sistemi operativi (Di giovedì 30 aprile 2020) Google Project Zero, team formato da analisti di sicurezza informatica che si occupa di scoprire vulnerabilità in tutti i sistemi operativi, ha individuato una gravissima falla di sicurezza in un modulo presente in tutti i principali sistemi operativi Apple, dagli smatwatch alle TV, dai tablet ai computer: macOS, iOS, iPadOS, tvOS e watchOS. La falla consentirebbe in effetti di compromettere il sistema con la semplice ricezione di un file immagine contenente codice malevolo. È bene però precisare subito che Apple ha già provveduto a distribuire le patch per risolvere il problema su tutti i suoi sistemi operativi, tra gennaio e aprile. Google Project Zero infatti procede a rendere pubblica una vulnerabilità solo dopo che lo sviluppatore ha provveduto a correggerla o comunque trascorsi 90 giorni dall’avviso privato, in assenza di provvedimenti. I ... Leggi su ilfattoquotidiano Apple - trovata una falla in iPhone e iPad : utenti a rischio per anni

