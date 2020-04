Via libera a passeggiate e girate in bici dal 1° maggio, ecco l'ordinanza della Regione dopo il "giallo" (Di mercoledì 29 aprile 2020) FIRENZE. Dopo il giallo dell'ordinanza fantasma, apparsa e poi scomparsa dal sito della Regione nel corso del pormeriggio, alla fine l'ordinanza esce e dà via libera a passeggiate e girate in bicicletta su tutto il territorio del comune di residenza. Da venerdì 1° maggio sarà dunque consentito svolgere attività motoria, a piedi o in bicicletta, nell’ambito del proprio comune. Queste attività saranno possibili in modo individuale o da parte di genitori con i propri figli minori, di accompagnatori di persone non completamente autosufficienti o di residenti nella stessa abitazione. Tutte le attività dovranno partire e concludersi dalla propria abitazione. In nessun caso per praticare le attività motorie sarà consentito l'uso di mezzi pubblici o privati per gli spostamenti. Tra genitori e figli minori, residenti ... Leggi su iltirreno.gelocal Decreto aprile - il via libera slitta a maggio. Salta il consiglio dei ministri di giovedì 30

Banca Finnat - via libera dei soci a bilancio e destinazione utile

"L'Italia produrrà milioni di mascherine". Ma nessuno ha il via libera a venderle (Di mercoledì 29 aprile 2020) FIRENZE. Dopo il giallo dell'fantasma, apparsa e poi scomparsa dal sitoRegione nel corso del pormeriggio, alla fine l'esce e dà viaincletta su tutto il territorio del comune di residenza. Da venerdìsarà dunque consentito svolgere attività motoria, a piedi o incletta, nell’ambito del proprio comune. Queste attività saranno possibili in modo individuale o da parte di genitori con i propri figli minori, di accompagnatori di persone non completamente autosufficienti o di residenti nella stessa abitazione. Tutte le attività dovranno partire e concludersi dalla propria abitazione. In nessun caso per praticare le attività motorie sarà consentito l'uso di mezzi pubblici o privati per gli spostamenti. Tra genitori e figli minori, residenti ...

fattoquotidiano : Coronavirus, la Puglia anticipa i tempi: dal 29 via libera al cibo da asporto in bar e ristoranti, cimiteri aperti… - sonoleventi : La CEI ha fortemente protestato contro il mancato via libera alle cerimonie religiose. Oggi il Papa però, spirito… - LegaSalvini : #Salvini a #lavitaindiretta: “Se c’è un rischio sanitario non se ne parla, ma se non c’è un rischio non puoi impedi… - protejmiben : RT @demalaleche7: Per il 4 maggio quasi tutti i posti treni da Milano verso il Sud sono esauriti. È stato inutile specificare che non era u… - OttLegalRebels : RT @Key4biz: Questa sera al Consiglio dei ministri il decreto-legge per dare il via libera ad #Immuni per #fase2 e per definire misure che… -

Ultime Notizie dalla rete : Via libera Via libera della Camera allo scostamento di bilancio Il Sole 24 ORE Coronavirus, Svizzera: «Solo i bambini che hanno meno di 10 anni possono abbracciare i nonni»

I bambini in Svizzera di età inferiore ai 10 anni possono abbracciare nuovamente i nonni. La decisone è arrivata dopo che gli scienziati hanno concluso che i bambini piccoli non corrono rischi di infe ...

Presidio Lega in Parlamento: in Aula a oltranza

Matteo Salvini lancia l'offensiva della Lega contro le misure di contenimento decise dal governo. Il parlamentari della Lega "saranno a oltranza in Parlamento, giorno e notte, fino a che non si darann ...

I bambini in Svizzera di età inferiore ai 10 anni possono abbracciare nuovamente i nonni. La decisone è arrivata dopo che gli scienziati hanno concluso che i bambini piccoli non corrono rischi di infe ...Matteo Salvini lancia l'offensiva della Lega contro le misure di contenimento decise dal governo. Il parlamentari della Lega "saranno a oltranza in Parlamento, giorno e notte, fino a che non si darann ...