‘Una parte di me è stata portata via…’ | Ida Platano distrutta | il duro sfogo della dama

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Idaha deciso di commentare nelle sue IG Stories le ultime comunicazioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Ci riferiamo nello specifico alle indicazionicosiddetta Fase 2. Come tutti sappiamo l’exdel trono over ha un salone di bellezza e ad oggi non può ancora aprire la sua attività. La compagna di Riccardo Guarnieri si è dunque detta “un po’ delusa e arrabbiata” per le decisioni del Premier e sembra si sia addirittura rassegnata. La sua voglia di tornare a lavoro è molto forte e purtroppo il Presidente ha annunciato la riapertura dei negozi di parrucchieri ed estetisti non prima di giungo. Idasente la mancanza del proprio lavoro Idaè una parrucchiera. L’exdi Uomini e Donne ha un salone di estetica nella provincia di Brescia e attualmente non può lavorare. ...