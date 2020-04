UFFICIALE - Ripartono dall'11 maggio le attività sportive in Svizzera: i dettagli (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il Consiglio Federale svizzero ha voluto allentare le misure restrittive di contagio Coronavirus. Leggi su tuttonapoli UFFICIALE - Ripartono dal 11 maggio le attività sportive in Svizzera : i dettagli (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il Consiglio Federale svizzero ha voluto allentare le misure restrittive di contagio Coronavirus.

Il Consiglio Federale svizzero ha voluto allentare le misure restrittive di contagio Coronavirus. Novità anche nel mondo dello sport: le fasi di allentamento si applicano a partire dall’11 maggio e so ...

La Serie D ormai è conclusa. Si pensi ai verdetti ed alla prossima stagione

Il quadro è chiaro e diventerà ufficiale non prima del consiglio federale (in programma l’8 maggio): il campionato di serie D 2019-2020 è concluso. I fatti sono chiari: il ministro Spadafora, proprio ...

Il Consiglio Federale svizzero ha voluto allentare le misure restrittive di contagio Coronavirus. Novità anche nel mondo dello sport: le fasi di allentamento si applicano a partire dall'11 maggio e so ...