Tu chiamale | se vuoi | ciabatte…

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Non sono semplici ciabatte: quelle che calzate distrattamente ogni giorno mentre passeggiate tra cucina e salotto sono in realtà gli accessori più amati dalle fashioniste. Dopo anni passati a nasconderle e, a volte, quasi a vergognarsene, ora è arrivato il loro riscatto. Tutto merito della moda che prima ha sdoganato il pigiama, rendendo accettabile indossarlo anche fuori dal letto e di fatto trasformandolo nella versione chic del suo più serioso cugino: il tailleur. Cosa abbinare al suddetto completo in seta stampata? La risposta l’avete avuta letteralmente sotto il naso durante questi giorni di lockdown.

Vanity Fair Italia

Breaking news: le pantofole che indossiamo ogni giorno sono in realtà l'accessorio più cool di stagione. Ecco come scegliere quelle perfette da sfoggiare anche fuori casa Non sono semplici ciabatte: q ...