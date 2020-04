Serie A, Tommasi: “I calciatori devono tornare ad allenarsi. Non esiste rischio zero, ma rischio calcolato” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Damiano Tommasi, presidente dell’AIC, è tornato a parlare della possibile ripresa degli allenamenti dei calciatori. Intervenuto a ‘Tutti Convocati’ su Radio24, ha fatto il punto della situazione in vista di una ripartenza della stagione che comunque, allo stato attuale delle cose, appare ancora remota: “Al ministro Spadafora abbiamo chiesto che si possa valutare se ci sia la possibilità, anche per gli sport di squadra, di allenarsi individualmente. Il che non vuol dire tornare a fare allenamento da calciatore. Abbiamo chiesto di applicare i protocolli per gli sport individuali anche al calcio. L’apertura agli sport individuali ci sollecita a un protocollo per il 18 maggio, non è stato ancora validato e siamo anche preoccupati, se non è pronto è difficile immaginare tornare agli allenamenti di squadra. Se si trovasse ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus Serie A/ AIC - Tommasi : "Chiesto protocollo per allenamenti individuali"

