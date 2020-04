Salvini sfotte Meloni che va in piazza per un quarto d’ora (Di mercoledì 29 aprile 2020) C’è affetto stabile nel centrodestra. “Come si risolvono i problemi? Non andando a manifestare per un quarto d’ora in piazza, lo dico, con massimo rispetto alla politica”: il segretario della Lega Matteo Salvini, in diretta Facebook, ieri ci ha tenuto a criticare indirettamente il flash mob di Fratelli d’Italia. “Da questa settimana i parlamentari della Lega porteranno la vostra voce su alcuni punti precisi”, presentando proposte in Parlamento, ha aggiunto. Il riferimento di Salvini, chiarissimo, è alla manifestazione che ha visto Giorgia Meloni e Daniela Santanchè dare spettacolo davanti a Palazzo Chigi, dove 70 tra deputati, senatori e europarlamentari di FdI hanno partecipato a un flash mob davanti Palazzo Chigi, con cartelli e bandiere tricolore. Salvini sfotte Meloni che va in piazza per un quarto d’ora La ... Leggi su nextquotidiano Il prete che sfotte Salvini : prima gli italiani o prima i contagiati? (Di mercoledì 29 aprile 2020) C’è affetto stabile nel centrodestra. “Come si risolvono i problemi? Non andando a manifestare per und’ora in, lo dico, con massimo rispetto alla politica”: il segretario della Lega Matteo, in diretta Facebook, ieri ci ha tenuto a criticare indirettamente il flash mob di Fratelli d’Italia. “Da questa settimana i parlamentari della Lega porteranno la vostra voce su alcuni punti precisi”, presentando proposte in Parlamento, ha aggiunto. Il riferimento di, chiarissimo, è alla manifestazione che ha visto Giorgiae Daniela Santanchè dare spettacolo davanti a Palazzo Chigi, dove 70 tra deputati, senatori e europarlamentari di FdI hanno partecipato a un flash mob davanti Palazzo Chigi, con cartelli e bandiere tricolore.che va inper und’ora La ...

RaffaLorr : Vittorio Feltri sfotte Giuseppe Conte: 'Al confronto, l'abbigliamento tanto criticato di Salvini è da gentleman' - David_Martigues : @alycecappellaio @gizzo97 È veroooo si fa così quando qualcosa ci fa sorridere, in loop ... poi se si sfotte Salvini ?? - AleGambato : -Conte sfotte Salvini e la Meloni: 'Grande Giuseppe, eroe, ti amo..' Stesse persone -Conte espone il decreto del… - Idduautru : @zerocompromess Anche Barra Caracciolo -che non ti sarà simpatico- oggi sfotte Salvini e la stronzata in perfetto s… -

Vittorio Feltri sfotte Giuseppe Conte: "Al confronto, l'abbigliamento tanto criticato di Salvini è da gentleman"

Vittorio Feltri prende la mira e apre il fuoco contro Giuseppe Conte, protagonista di due tweet infuocati del direttore. Nel primo si torna sulla fase due, che "è la fotocopia della fase uno", sottoli ...

