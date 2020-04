Pupo, lite in macelleria per la mascherina: “È messa male, non può andare in giro”. Lui sbotta: “Vaff**, tutti sceriffi e inquisitori” (Di mercoledì 29 aprile 2020) La spesa in macelleria si è trasformata in una lite a causa della mascherina. È quanto successo a Pupo, che ha raccontato la sua disavventura ai microfoni del programma radiofonico Radio Radio Lo Sport. “L’altro giorno in macelleria mi hanno fermato dicendomi: ‘Guardi lei signor Pupo ha la mascherine messa male, così non può andare in giro’. Io la stavo mandando a fare in c*** ma poi mi sono fermato e ho risposto ‘Guardi, forse ha ragione ma mi hanno dato questa mascherina. Poi magari la cambio a casa’. Ma si può? Tutti sceriffi e inquisitori“, ha detto Enzo Ghinazzi. Il cantante ha poi rivelato di soffrire molto la mancanza di libertà: “Faccio fatica ad accettarlo perché sono abituato ad andare sempre in giro. Dovranno farci lo stesso lavaggio del cervello che ci stanno facendo dicendoci: ... Leggi su ilfattoquotidiano Pupo | lite in macelleria a causa della mascherina protettiva

“Ma vaffa***”. Tensione alle stelle - esplode l’ira di Pupo. La lite in strada è furiosa

GF Vip - Pupo racconta la lite con Alfonso Signorini (Di mercoledì 29 aprile 2020) La spesa insi è trasformata in unaa causa della. È quanto successo a, che ha raccontato la sua disavventura ai microfoni del programma radiofonico Radio Radio Lo Sport. “L’altro giorno inmi hanno fermato dicendomi: ‘Guardi lei signorha la mascherine, così non puòin giro’. Io la stavo mandando a fare in c*** ma poi mi sono fermato e ho risposto ‘Guardi, forse ha ragione ma mi hanno dato questa. Poi magari la cambio a casa’. Ma si può? Tutti sceriffi e inquisitori“, ha detto Enzo Ghinazzi. Il cantante ha poi rivelato di soffrire molto la mancanza di libertà: “Faccio fatica ad accettarlo perché sono abituato adsempre in giro. Dovranno farci lo stesso lavaggio del cervello che ci stanno facendo dicendoci: ...

BlitzQuotidiano : Coronavirus, Pupo e la lite in macelleria per… la mascherina - Noovyis : (“Ma vaffa***”. Tensione alle stelle, esplode l’ira di Pupo. La lite in strada è furiosa) Playhitmusic -… - zazoomblog : “Ma vaffa”. Tensione alle stelle esplode l’ira di Pupo. La lite in strada è furiosa - #vaffa”. #Tensione #stelle… -