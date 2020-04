Prodi "Necessario chiudere le scuole?"/ "In certe zone si sarebbe potuto riaprire" (Di mercoledì 29 aprile 2020) Romano Prodi "era Necessario chiudere le scuole?". L'ex Premier si interroga scettico sul provvedimento riguardante l'istruzione, e ha poi parlato del debito e della ripresa economica. Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 29 aprile 2020) Romano"erale?". L'ex Premier si interroga scettico sul provvedimento riguardante l'istruzione, e ha poi parlato del debito e della ripresa economica.

Romano Prodi affronta il tema delle scuole chiuse per Coronavirus, e anche della ripartenza economica dell’Italia dopo il lockdown: l’ex presidente del Consiglio (per due volte) e più volte ministro s ...

“Perché non si è provata nemmeno qualche piccola sperimentazione? La scuola dell’obbligo è l’unico ascensore sociale che abbiamo per il nostro futuro. Soprattutto al Sud e nelle zone dove non ci sono ...

