Ponte | Artea lancia l’hashtag #alavorocomeacasa

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) –srl dista promuovendo dei comportamenti virtuosi a tutela dei lavoratori e delle comunità attraverso la campagna ‘Luogo sicuro: a lavoro, come a casa’. Infatti il laboratoriose invita tutti ad Utilizzare gli hashtag #luogosicuroalavorocomeacasa eche saranno luoghi virtuali di scambio di idee e informazioni, luoghi in cui condividere i comportamenti che vengono adottati nei luoghi di lavoro affinché siano e restino luoghi sicuri. L’srl è disponibile, a titolo gratuito, ad offrire il servizio di condivisione dei documenti ufficiali in materia covid 19 diffusi dagli enti al fine di sostenere le imprese nel recepire le informazioni necessarie alla ripresa. “Il nostro motto – affermano dalla direzione – è servire al di sopra ...