Paola Barale: “Faccio volontariato perché voglio essere utile. Al passato non penso” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Paola Barale, 53 anni compiuti lo scorso 28 aprile, è una delle attrici e presentatrici italiane più amate e più ammirate per la sua bellezza senza tempo. A noi ha raccontato come sta trascorrendo la quarantena, senza abbattersi, ma aiutando concretamente chi ha bisogno. E ci ha svelato cosa le manca di più e cosa la preoccupa ma sempre con la voglia di non mollare mai. Durante la quarantena stai facendo volontariato? Sto aiutando la Croce Rossa. Avevo due possibilità: o stare a casa sentendomi vittima della situazione oppure cercare di essere utile, così mi sono proposta come volontaria alla Croce Rossa. Ognuno di noi può fare qualcosa senza essere necessariamente dei supereroi e gli italiani hanno risposto con generosità. Nello specifico con la Croce Rossa, mi occupo della raccolta di generi alimentari per chi non può fare ... Leggi su dilei Paola Barale spegne le candeline in videochiamata in occasione del suo compleanno

