Netflix parteciperà all’ANICA, ecco cosa comporta questa novità (Di mercoledì 29 aprile 2020) Questo articolo Netflix parteciperà all’ANICA, ecco cosa comporta questa novità è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Netflix presenta la propria richiesta di iscrizione all’ANICA, l’Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Multimediali. Netflix parteciperà all’ANICA, al Consiglio Cinema, Audiovisivo e Digitale e ai Comitati che attualmente risultano impegnati nella grande trasformazione del sistema Cinematografico ed audiovisivo in questa delicata fase. Netflix metterà il proprio impegno nella condivisione di proposte atte a migliorare ulteriormente … Leggi su youmovies (Di mercoledì 29 aprile 2020) Questo articoloparteciperà all’ANICA,novità è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.presenta la propria richiesta di iscrizione all’ANICA, l’Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Multimediali.parteciperà all’ANICA, al Consiglio Cinema, Audiovisivo e Digitale e ai Comitati che attualmente risultano impegnati nella grande trasformazione del sistema Cinematografico ed audiovisivo indelicata fase.metterà il proprio impegno nella condivisione di proposte atte a migliorare ulteriormente …

MarioPlacidini : RT @ANICASOCIAL: ??Netflix entra in ANICA?? Questo passo è frutto del costante dialogo avvenuto negli ultimi mesi: Netflix parteciperà, a par… - RBcasting : #Netflix entra in #ANICA. Il colosso dello streaming parteciperà, a partire da oggi, a tutte le attività dell'Assoc… - ChiaraZn : RT @ANICASOCIAL: ??Netflix entra in ANICA?? Questo passo è frutto del costante dialogo avvenuto negli ultimi mesi: Netflix parteciperà, a par… - opengateitalia : Noi di #OpenGateItalia oggi ci siamo occupati della comunicazione dell'adesione di #Netflix ad @ANICA. Netflix part… - andreagiuliam : RT @ANICASOCIAL: ??Netflix entra in ANICA?? Questo passo è frutto del costante dialogo avvenuto negli ultimi mesi: Netflix parteciperà, a par… -