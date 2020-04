Milano | professoressa scopre aggressione a madre di alunno in videolezione (Di mercoledì 29 aprile 2020) Nel corso di una videolezione, una docente si accorge di una aggressione in casa di uno dei suoi alunni collegati in quel momento. Uno spiacevole episodio ha avuto luogo nella giornata di ieri a Milano. Ed è successo tutto nel corso di una seduta di lezioni online. Situazione alla quale tutte le scuole d’Italia hanno … L'articolo Milano professoressa scopre aggressione a madre di alunno in videolezione è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 29 aprile 2020) Nel corso di una, una docente si accorge di unain casa di uno dei suoi alunni collegati in quel momento. Uno spiacevole episodio ha avuto luogo nella giornata di ieri a. Ed è successo tutto nel corso di una seduta di lezioni online. Situazione alla quale tutte le scuole d’Italia hanno … L'articolodiinè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

