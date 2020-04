Matteo Salvini rompe con Giorgia Meloni | “Non bastano 15 minuti in piazza”

(Di mercoledì 29 aprile 2020)news. Per la prima volta dopo mesi di “fidanzamento” politicoattacca. Che cosa non è andato giù al leader leghista? L’irruenza dellache ha raggiunto livelli allarmanti per il “capitano”. Poche ore dopo l’appello alla piazza di, infatti, laha pensato bene di presentarsi davanti a Palazzo Chigi con i suoi. Un “flash mob” per protestare sulla tanto contestata fase 2, bruciando dunque la possibilità di una comune battaglia sul campo Lega-Fdi. (segue dopo la foto) >>: “Tantissimi cittadini ci chiedono di organizzarci, noi siamo pronti”news: perché lo scontro conPerché succede?vuole approfittare dell’appannamento del leader leghista. Mentre il suo partito cresce ...

LegaSalvini : ?? Depositata la mozione di sfiducia della Lega al ministro Gualtieri. Primo firmatario: Matteo Salvini. - fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Salvini e Renzi sparano sulle restrizioni dopo il 4 maggio. Ma, per Demopolis, l’81% degli ital… - fattoquotidiano : APRIRE! RICHIUDERE! RIAPRIRE! Salvini e Renzi adesso sposano le proteste della Cei sulle chiese. Ma sul virus ne ha… - redenda2 : RT @101AnagrammiZen: @CesareDTrocchio @Fortunablu17 Matteo Salvini —? Vile? Sì, ma tanto! - AvemariaLello : RT @CicRosina: Papa Francesco: 'Questa volta devo fare nomi e cognomi: Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Matteo Renzi' -

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Salvini

La riapertura annunciata dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a partire dal prossimo 4 maggio non è così permissiva come in molti speravano. Il governo è stato chiaro: non ci sono ancora le c ...Una Pubblica Amministrazione più digitale e Smart, anche a fine emergenza Coronavirus. Questo è quanto recentemente dichiarato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone. Per la Dadon ...