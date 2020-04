“Ma dove vai | fai paura!” Così conciato il volto della tv è veramente irriconoscibile

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 29 aprile 2020) “Quando vuoi passare inosservato”. Esordisce così il vip etv nella didascalia del nuovo post in cui, effettivamente, è davvero. E continua, con un pizzico di sana ironia: “Al supermercato sono sicuro perché indosso la mascherina e i guanti ma anche per la distanza di sicurezza… si allontanano tutti perché hanno paura”. Paura, già. Anche perché sembra pronto per una guerra come non mancano di osservare tanti utenti tutto vestito di nero, con mascherina, occhiali da sole, cappello e guanti. I follower si sono sbizzarriti sotto alla foto in cui si immortala con questo look total black. “Mavaicosì? In guerra?”, gli ha scritto uno. E altri: “Sei entrato a far parte delle forze speciali”, “Non è che ti prendono per un ...