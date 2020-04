Il racconto da brividi dell’allenatore che vive a Bergamo | “ho visto una scena terribile”

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 29 aprile 2020) L’allenatore Ottavio Bianchi, una città colpita pesantemente dall’emergenza Coronavirus. Le dichiarazioni rilasciate a ‘Il Corriere dello Sport’ sono veramente da. “Una vita che non è più vita. Rinchiuso dentro casa senza avere un orizzonte, in giornate che sono tutte eguali e tutte piatte, aspettando il bollettino serale dei Tg che fanno la conta dei morti. Voci che si accavallano, quella di parolai, con contraddizioni che si intrecciano, Io vivo qua da sempre, anche se ho avuto la fortuna di girare tanto e di fare ciò che mi piaceva; da 47 anni sono a, penso di conoscere un po’ la mia terra e la mia gente, che ha in testa innanzitutto il lavoro. E’ tutto fermo, adesso, e non siamo in grado di stabilire cosa accadrà dopo, perché il pericolo maggiore sta per ...