Il giocatore che servirebbe al Napoli per il salto di qualità (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il Napoli, in vista della prossima annata calcistica, cambierà diverse pedine in attacco. Fenando Llorente e Arek Milik sono destinati a lasciare il club di Aurelio De Laurentiis. Ecco allora che la società azzurra dovrà assicurare a Gennaro Gattuso almeno un altro attaccante di un certo valore. Il sodalizio campano ha prenotato Andrea Petagna per giugno. L'attuale bomber della SPAL non sembra tuttavia il calciatore ideale per una squadra che punti a tornare ai vertici del campionato italiano... Leggi su 90min Napoli - i ricordi di Gennaro Iezzo : “Marek Hamsik un giocatore straordinario che non è mai stato portato a livelli importanti”

Iezzo su Hamsik : "Un giocatore straordinario che non è mai stato portato a livelli importanti”

Ultime Notizie dalla rete : giocatore che Suso: 'Ho rifiutato un'offerta dell'Inter. Giampaolo tatticamente era da 10. Milan? I grandi calciatori giocano la Champions... ' Calciomercato.com Quel clamoroso esonero di Radice a Cagliari alla prima giornata

tanto che si arriva alla partita in un clima molto particolare. L'Atalanta di Guidolin parte molto forte e decisa a vincere, il Cagliari di Radice appare in difficoltà ma tiene botta fino al 3-2, poi ...

Immobile: «Ci dicessero che il calcio non riprende. Corsa a Villa Borghese? Pazzesco»

«Conosco il presidente Lotito, il ds Tare e i miei compagni. Non stiamo facendo polemica, ma stiamo cercando di capire il motivo per cui non possiamo allenarci a Formello e invece possiamo andare al p ...

