Gary Neville contro il calcio inglese | «Tutta una questione economica»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 29 aprile 2020) L’ex difensoreha criticato duramente la gestione dell’emergenza Coronavirus nel mondo delsi è scagliatoil mondo delper la gestione dell’emergenza Coronavirus: «Ogni giorno sentiamo cose diverse. Èuna, altrimenti ilsarebbe fermo da mesi». «Stiamo cercando di pianificare tutto per ripartire in sicurezza, ma dove si cambieranno i giocatori, come viaggeranno per le trasferte e come faranno ad allenarsi separatamente?», ha concluso l’ex difensore del Manchester United ai microfoni di The Football Show. Leggi sunews24.com