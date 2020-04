Fortnite Capitolo 2 e l'update 12.50: modifiche alla mira assistita e molto altro (Di mercoledì 29 aprile 2020) L'aggiornamento 12.50 di Fortnite è disponibile per il download in questo momento, anche se Epic Games continua a non pubblicare le note della patch. Perciò, prima di sapere quale modifiche sono state apportate al gioco, ci vuole un po' di tempo.Ora sappiamo cosa è cambiato nelle varie modalità del Battle Royale di Epic Games: tra queste, forse quella più importante è legata alla mira assistita su PC che, secondo quanto riferito dai giocatori, causa un maggior vantaggio rispetto a chi gioca con il controller. Ora, con l'aggiornamento, la mira assistita lavora ad una frequenza di 60 Hz anziché 240 Hz come in precedenza.Un'altra modifica interessa il fucile di precisione pesante: il suo danno è infatti diminuito ed ora infligge un minimo di 127 danni arrivando a 150. Di seguito potete dare uno sguardo alle note complete della ... Leggi su eurogamer Fortnite Capitolo 2 si prepara a ricevere una nuova isola per una modalità senza combattimento?

