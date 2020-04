Coronavirus, Lucia Azzolina: “La Maturità al via il 17 giugno, l’orale varrà 40 crediti” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Arrivano conferme relativamente a un argomento molto importante per l’Italia, afflitta dall’emergenza sanitaria. Ci si riferisce all’Esame di Maturità. La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, di fatto, ha fornito chiare indicazioni su come si sarebbe disputata la prova (solo orale), fornendo però anche delle opportune precisazioni sull’assegnazione dei crediti “L’esame rappresenta la conclusione di un percorso. Per questo i crediti prima della pandemia erano 40, poi c’erano gli altri 60 legati alle prove. Ora deve essere valorizzato di più il percorso di studi: quei 60 saranno i crediti dai quali gli studenti potranno partire e 40 la prova orale. Questo sarà un giusto riconoscimento all’impegno. Sarà una riconversione delle vecchie tabelle, il ragazzo che prima avrebbe avuto 40 crediti al ... Leggi su oasport Chi l'ha visto? Coronavirus e il caso della professoressa Luciana : stasera su Rai3

Coronavirus - ecco la squadra della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina per l’avvio del nuovo anno scolastico

Coronavirus : il neurologo di Cremona Luciano Abruzzi perde la vita (Di mercoledì 29 aprile 2020) Arrivano conferme relativamente a un argomento molto importante per l’Italia, afflitta dall’emergenza sanitaria. Ci si riferisce all’Esame di Maturità. La ministra dell’Istruzione, di fatto, ha fornito chiare indicazioni su come si sarebbe disputata la prova (solo orale), fornendo però anche delle opportune precisazioni sull’assegnazione dei crediti “L’esame rappresenta la conclusione di un percorso. Per questo i crediti prima della pandemia erano 40, poi c’erano gli altri 60 legati alle prove. Ora deve essere valorizzato di più il percorso di studi: quei 60 saranno i crediti dai quali gli studenti potranno partire e 40 la prova orale. Questo sarà un giusto riconoscimento all’impegno. Sarà una riconversione delle vecchie tabelle, il ragazzo che prima avrebbe avuto 40 crediti al ...

infoitinterno : Coronavirus, il ministro Lucia Azzolina sull’esame di maturità: ‘Siamo convinti di poterli garantire in sicurezza’ - OA_Sport : Coronavirus, Lucia Azzolina: “La Maturità al via il 17 giugno, l’orale varrà 40 crediti” - covidiamo : La ministra dell'Istruzione Lucia #Azzolina: 'Esami di maturità il 17 giugno e 40 punti con l'orale. A settembre si… - radio5punto9 : ?? Alle 19 torna l'#OraRossa per aggiornarvi sull'emergenza #coronavirus da tutta Italia con noi Lucia Scolaro, Oraz… - ProfidiAndrea : ?? #Scuola, la maturità ai tempi del #Coronavirus. Domani la ministra #Azzolina 'incontra' gli studenti Su… -