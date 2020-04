Coronavirus Bari, Decaro “Dal 4 maggio ci saranno troppe aperture , non sono d’accordo” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Antonio Decaro, sindaco di Bari, a proposito di ciò che avverrà il 4 maggio quando riprenderanno tante attività commerciali e tanta gente tornerà a lavorare, ha rilasciato alcune dichiarazioni in disaccordo con la linea del governo. Antonio Decaro ha detto: “Io avrei lasciato più restrizioni … è già complicato adesso, figuriamoci cosa potrebbe essere dal 4 maggio». E poi ha aggiunto: «Non abbiamo sconfitto il virus, siamo usciti dall’ emergenza sanitaria. Se dovessimo richiudere perché i contagi saranno risaliti, sarebbe peggio. E comunque c’è il tema dei controlli, che ricadono tutti su noi sindaci». E poi ancora « sarebbe stato meglio precisare che dai parenti poteva andare una persona per volta. Altrimenti per compleanni o altre ricorrenze come faremo a evitare ... Leggi su baritalianews Coronavirus Puglia - bollettino oggi 29 aprile - 49 casi in Puglia - 16 a Bari

Coronavirus Bari - oggi zero contagi ma Decaro : “Basta poco per vanificare tutto” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Antonio, sindaco di, a proposito di ciò che avverrà il 4quando riprenderanno tante attività commerciali e tanta gente tornerà a lavorare, ha rilasciato alcune dichiarazioni in disaccordo con la linea del governo. Antonioha detto: “Io avrei lasciato più restrizioni … è già complicato adesso, figuriamoci cosa potrebbe essere dal 4». E poi ha aggiunto: «Non abbiamo sconfitto il virus, siamo usciti dall’ emergenza sanitaria. Se dovessimo richiudere perché i contagirisaliti, sarebbe peggio. E comunque c’è il tema dei controlli, che ricadono tutti su noi sindaci». E poi ancora « sarebbe stato meglio precisare che dai parenti poteva andare una persona per volta. Altrimenti per compleanni o altre ricorrenze come faremo a evitare ...

