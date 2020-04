Claudia Mori contro Rai Fiction: "Ho presentato 41 progetti in 7 anni, nessuno è stato approvato" (Di mercoledì 29 aprile 2020) Un progetto su una Fiction su Tina Anselmi ha portato alla luce i recenti rapporti lavorativi tra Claudia Mori e Rai Fiction, dal 2012 ad oggi, stando ovviamente alle dichiarazioni della moglie di Adriano Celentano.Claudia Mori, che con la sua casa di produzione, la Ciao Ragazzi, ha prodotto Fiction Rai di successo come C'era una volta la città dei matti, Rino Gaetano - Ma il cielo è sempre più blu o De Gasperi - L'uomo della speranza, in un'intervista concessa a Il Fatto Quotidiano, ha dichiarato di aver presentato numerosi progetti a Rai Fiction, tutti puntualmente rifiutati.Claudia Mori contro Rai Fiction: "Ho presentato 41 progetti in 7 anni, nessuno è stato approvato" pubblicato su TVBlog.it 29 aprile 2020 15:15. Leggi su blogo Claudia Mori Vs Tinni Andreatta?/ "Dalla sua nomina la Rai ha detto no a 41 progetti"

