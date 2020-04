Bollywood | addio ad Irrfan Khan star di The Millionaire e Vita di Pi

ParamountItalia : Addio a una star di Bollywood che ha saputo conquistare anche Hollywood #IrrfanKhan - LiveSicilia : Morto l'attore di The Millionair e Vita di Pi. Bollywood a lutto. - GazzettaDelSud : #Bollywood, addio ad #IrrfanKhan star di '#TheMillionaire' e '#VitadiPi' - NihalAusten95 : RT @SpikeItalia: Ci lascia un grande di Bollywood, ma anche di Hollywood #IrrfanKhan - Italia_Notizie : Grave lutto nel cinema: è morto Irrfan Khan -

Ultime Notizie dalla rete : Bollywood addio

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nu ...L'attore indiano Irrfan Khan è morto a Mumbai a 53 anni. Amatissimo nel paese natale ma famoso anche all’estero, secondo quanto riporta la stampa indiana combatteva da tempo contro un tumore. Conosciu ...