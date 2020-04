Ursula Von der Leyen: "La crisi è appena iniziata" (Di martedì 28 aprile 2020) Non ha usato mezzi termini la Presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen durante il collegio dei commissari. Secondo quanto emerge dal verbale della riunione che è avvenuta lo scorso 1 aprile, ha sostenuto che la crisi innescata dal coronavirus in Europa è appena iniziata e che è "la più drammatica dalla fine della Seconda Guerra Mondiale".Von der Leyen ha sottolineato che le conseguenze economiche e sociali "hanno appena iniziato a farsi sentire e niente, nel contesto di questa crisi senza precedenti, consente di determinare quando potrebbero arrivare alla fine".Prima della riunione dell'Eurogruppo del 9 aprile, dunque prima dell'accordo sul pacchetto di misure che i leader dei Paesi europei hanno poi approvato il 23 aprile, Von der Leyen aveva dichiarato che nella riunione del 4 marzo i ministri dell'Economia europei aveva discusso "la ... Leggi su blogo Ursula von der Leyen (EU) ed il Data Base delle Fake News

