Stadia: Star Wars Jedi: Fallen Order, FIFA e altri titoli EA in arrivo sulla piattaforma Google (Di martedì 28 aprile 2020) Oggi Electronic Arts e Google hanno annunciato una partnership per il lancio di cinque giochi EA su Stadia, la piattaforma di gioco su cloud di Google. Ecco il comunicato ufficiale:Star Wars Jedi: Fallen Order - l'acclamato titolo single-player d'azione e avventura firmato Respawn e EA ambientato nel mondo di Star Wars - sarà lanciato su Stadia entro la fine di quest'anno. EA SPORTS FIFA e Madden NFL saranno disponibili per i giocatori su Stadia questo inverno, con altri titoli in programma per il 2021."Il cloud sta offrendo nuove incredibili possibilità di gioco", ha affermato Andrew Wilson, CEO di Electronic Arts. "In collaborazione con Google Stadia, abbiamo l'opportunità di offrire esperienze di gioco creative e innovative su una piattaforma innovativa ed entusiasmante."Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 28 aprile 2020) Oggi Electronic Arts e Google hanno annunciato una partnership per il lancio di cinque giochi EA su, ladi gioco su cloud di Google. Ecco il comunicato ufficiale:- l'acclamato titolo single-player d'azione e avventura firmato Respawn e EA ambientato nel mondo di- sarà lanciato suentro la fine di quest'anno. EA SPORTSe Madden NFL saranno disponibili per i giocatori suquesto inverno, conin programma per il 2021."Il cloud sta offrendo nuove incredibili possibilità di gioco", ha affermato Andrew Wilson, CEO di Electronic Arts. "In collaborazione con Google, abbiamo l'opportunità di offrire esperienze di gioco creative e innovative su unainnovativa ed entusiasmante."Leggi altro...

Google rinnova il suo impegno nei confronti di Stadia, la piattaforma di giochi in streaming che piano piano sta crescendo, a dispetto di un lancio un po' affrettato lo scorso novembre.

Il nuovo Stadia Connect è stata l'occasione per Google di presentare i prossimi titoli che entreranno a far parte del famoso servizio di streaming. Tra questi spicca il lancio a sorpresa di PlayerUnknown's Battlegrounds.

