Spal | Cionek | «Vogliamo la Serie A in caso di ripartenza»

(Di martedì 28 aprile 2020) Il difensore dellaha fatto il punto della situazione in vista della possibile ripresa dellaA Il difensore dellaThiagoha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport della sua quotidianità a Ferrara. «Mi piace vivere qui, Ferrara è meravigliosa e il club di livello, questa è una pagina preziosa della mia carriera. Se ripartiremo punteremo alla salvezza, possiamo farcela. Noi calciatori siamo un po’ disorientati ma tornare a giocare è la speranza di tutti». Leggi su Calcionews24.com

Corriere dello Sport

