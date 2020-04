Premier Conte: “Il Governo Non È a Caccia di Consensi, Potrebbe Creare Malumori” (Di martedì 28 aprile 2020) Durante la trasferta in Lombardia per visitare i luoghi più colpiti dal coronavirus, Giuseppe Conte ha ribadito la necessità di continuare ad agire con prudenza anche dal 4 maggio. “Non possiamo mollare in questa fase. Dobbiamo continuare a reagire in modo responsabile. Non è questo il momento del libera tutti. Questo Governo cerca di fare le cose giuste, non il consenso, anche se dovesse sContentare. I cittadini devono avere fiducia che le nostre decisioni siano nell’interesse generale. Con le misure adottate mettiamo al lavoro altri 4,5 milioni di lavoratori: sarà un flusso significativo che creerà nuove occasioni di contagio”. E riguardo il divieto di svolgere funzioni religiose che non siano funerali, Contestato dalla Cei, il Premier ha ribadito: “Dispiace molto perché questo Governo rispetta tutti i principi ... Leggi su youreduaction Il Premier Conte : “Critiche? Non mi pento di quel che ho fatto”

