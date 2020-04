Nuovo Ponte Morandi: data inaugurazione e com’è cambiato (Di martedì 28 aprile 2020) Nuovo Ponte Morandi: data inaugurazione e com’è cambiato Nuovo Ponte Morandi, oggi martedì 28 aprile 2020 è stato il giorno dell’inaugurazione. Una parentesi all’interno dell’emergenza Covid-19 che affligge il Paese, uno spiraglio positivo, un simbolo di rinascita. Ecco com’è cambiato rispetto al passato, seguendo il progetto dell’illustre architetto Renzo Piano. Nuovo Ponte Morandi: le tappe Il 14 agosto 2018 piove a Genova: nella nebbia d’acqua, preceduta da un fulmine, succede la tragedia. Immane tragedia le cui immagini fanno il giro del mondo: il viadotto Polcevera, noto come Ponte Morandi dal nome dell’architetto che lo costruì, crolla portando con sé diversi automobilisti che lo stavano attraversando. Il bilancio finale parla di 43 morti, mentre 566 saranno gli sfollati che abitavano ... Leggi su termometropolitico Nuovo Ponte di Genova - inaugurata l'ultima campata

