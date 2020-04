MATTINO 5 | Federica Panicucci e Francesco Vecchi dal 4 maggio tornano su Canale 5

Leggi su tvsoap

(Di martedì 28 aprile 2020) L’inizio della “fase 2” segnerà probabilmente il ritorno in onda di diverse trasmissioni televisive, sia sulle reti Rai che su quelle Mediaset, fermo restando il rispetto delle precauzioni e del distanziamento sociale: anche se i palinsesti apparsi sulla stampa cartacea non lo confermano, si parla in questi giorni di un ritorno in onda a breve (con puntate inedite, ovviamente) di Vieni da me su Rai 1, e anche L’eredità non proporrà più repliche.Leggi anche: Uomini e Donne news: GEMMA e GIOVANNA vedranno in faccia i loro pretendenti?in tv: torna5 Lato Mediaset, invece, da lunedì prossimo tornerà finalmente in onda5, il programma che per primo accende quotidianamente5 in apertura di una nuova giornata. È la stessa conduttrice, a confermare il rientro in onda del suo ...