Il boss corleonese Pietro Pollichino torna a casa grazie alla pandemia

Leggi su direttasicilia

(Di martedì 28 aprile 2020) Il tribunale di sorveglianza di Potenza ha scarcerato, esponente di Cosa nostra nel mandamento di Corleone, detenuto in regime di Alta sicurezza (quindi non al 41bis) nel carcere di Melfi. Condannato in via definitiva a sei anni e otto mesi per associazione a delinquere di stampa mafioso,oggi ha 78 anni. È “indubbio lo spessore criminale” ma l’emergenza coronavirus “rende difficoltoso” curarlo sia in carcere che nelle strutture sanitarie vicine al penitenziario. Per questo motivo il tribunale di sorveglianza di Potenza ha scarcerato, esponente di Cosa nostra nel mandamento di Corleone. L’anzianodi cosa nostradovrà scontare i domiciliari nella suadi Corleone sino al fine pena fissato nel luglio del 2021. Il detenuto, scrive il tribunale di Sorveglianza, non si ...