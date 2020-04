Generazione Tik Tok: Martina Socrate (Di martedì 28 aprile 2020) Martina Socrate è una delle creators più interessanti di Tik Tok: appassionata di comedy, è super creativa e smart e rappresenta al meglio la TikTokGeneration che amiamo. L’abbiamo intervistata e lei ci ha regalato 3 video esclusivi per il nostro canale Tik Tok, leggete e andate a seguirci anche lì! Leggi su vanityfair (Di martedì 28 aprile 2020) Martina Socrate è una delle creators più interessanti di Tik Tok: appassionata di comedy, è super creativa e smart e rappresenta al meglio la TikTokGeneration che amiamo. L’abbiamo intervistata e lei ci ha regalato 3 video esclusivi per il nostro canale Tik Tok, leggete e andate a seguirci anche lì!

Ultime Notizie dalla rete : Generazione Tik Generazione Tik Tok: Martina Socrate Vanity Fair.it Elisa e Anna, le sorelle veronesi star di Tik Tok

Dodici milioni. Sono le visualizzazioni del miglior estro artistico di Anna e Elisa Guidorizzi su Tik Tok. La piattaforma che conta di 500 milioni di utenti al mondo e 30 milioni di video pubblicati a ...

Fiori d’arancio per Jean Claude: «Madreee, mi sono sposato»

Genova - “Madreee, si è sposato Jean Claude”. In una Roma deserta, l’attore genovese Marcello Cesena si è unito civilmente con il suo compagno Alessandro Iovine, trasformando una difficile quarantena ...

