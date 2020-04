Eni gas e luce, Lorenzo Cassol vince sfida “Passaggio a Nord-Est – Short Movie Challenge” (Di martedì 28 aprile 2020) (Teleborsa) – Lorenzo Cassol si aggiudica la vittoria di “Passaggio a Nord-Est – Short Movie Challenge”, il branded contest organizzato da Eni gas e luce (Gruppo ENI) insieme a Cortinametraggio, il più importante festival di cortometraggi in Italia, per trovare un soggetto che riuscisse a raccontare l’energia dei territori delle regioni Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. “FM 29.010”, il soggetto vincitore, racconta la storia tragicomica, a tratti paradossale, del rapporto di animosità tra due vicini di casa abitanti di Ebon, un paesino situato nelle Dolomiti Bellunesi rimasto isolato a causa di una tempesta. I due testardi protagonisti della storia dovranno mettere da parte i dissapori e unire le loro energie per un obiettivo comune. Questa prima edizione della Short Movie Challenge di Eni gas e luce ha registrato ... Leggi su quifinanza Antitrust - ENI interrompe pubblicità ingannevole gasolio Diesel+

Atalanta-Sampdoria 2-0 - Ranieri si scaglia contro i tifosi. Poi il colpo di genio di Gasperini : “dentro Linda e Tina”

Inter - Lukaku chiama Fabregas : «Hai mai pensato di venire in Serie A?» (Di martedì 28 aprile 2020) (Teleborsa) –si aggiudica la vittoria di “Passaggio a-Est –Challenge”, il branded contest organizzato da Eni gas e(Gruppo ENI) insieme a Cortinametraggio, il più importante festival di cortometraggi in Italia, per trovare un soggetto che riuscisse a raccontare l’energia dei territori delle regioni Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. “FM 29.010”, il soggetto vincitore, racconta la storia tragicomica, a tratti paradossale, del rapporto di animosità tra due vicini di casa abitanti di Ebon, un paesino situato nelle Dolomiti Bellunesi rimasto isolato a causa di una tempesta. I due testardi protagonisti della storia dovranno mettere da parte i dissapori e unire le loro energie per un obiettivo comune. Questa prima edizione dellaChallenge di Eni gas eha registrato ...

BlitzQuotidiano : Passaggio a Nord-Est, Lorenzo Cassol è il vincitore dello Short Movie Challenge di Eni gas e Luce… - eni : @giangoSGV ciao, ci dispiace per quanto scrivi. Per maggiori info, i colleghi di Eni gas e luce sono a disposizione… - eni : @TravaglioneGiu1 ciao, ci dispiace per quanto comunichi. Per supporto, i colleghi di Eni gas e luce sono a disposiz… - Luca_Sut : Un’interrogazione al MISE per evidenziare i problemi della distribuzione del gas, nei comuni montani del Pordenones… - eni : @boskizzi ciao, ci dispiace per quanto comunichi. Per verifiche, i colleghi di Eni gas e luce sono a disposizione s… -

Ultime Notizie dalla rete : Eni gas Eni gas e luce, Lorenzo Cassol vince sfida Passaggio a Nord-Est - Short Movie Challenge Il Messaggero Passaggio a Nord-Est, Lorenzo Cassol è il vincitore dello Short Movie Challenge di Eni gas e Luce

ROMA – Lorenzo Cassol è il vincitore di “Passaggio a Nord-Est-Short Movie Challenge” organizzato da Eni gas e luce insieme a Cortinametraggio, il più importante festival di cortometraggi in Italia. La ...

Eni gas e luce, Lorenzo Cassol vince sfida "Passaggio a Nord-Est - Short Movie Challenge"

(Teleborsa) - Lorenzo Cassol si aggiudica la vittoria di "Passaggio a Nord-Est – Short Movie Challenge", il branded contest organizzato da Eni gas e luce (Gruppo ENI) insieme a Cortinametraggio, il pi ...

ROMA – Lorenzo Cassol è il vincitore di “Passaggio a Nord-Est-Short Movie Challenge” organizzato da Eni gas e luce insieme a Cortinametraggio, il più importante festival di cortometraggi in Italia. La ...(Teleborsa) - Lorenzo Cassol si aggiudica la vittoria di "Passaggio a Nord-Est – Short Movie Challenge", il branded contest organizzato da Eni gas e luce (Gruppo ENI) insieme a Cortinametraggio, il pi ...