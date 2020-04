Emilio Fede contro Mario Giordano: “Grida, urla, si mette in primo piano. Come se fosse Barbara D’Urso, ma non lo è” (Di martedì 28 aprile 2020) L’ex direttore del Tg4 Emilio Fede racconta senza peli sulla lingua in un’intervista pubblicata dal settimanale Chi, che anticipa il suo nuovo libro, “Che figura di merda“, volume che prende il nome dal suo celebre fuorionda trasmesso a Striscia la Notizia. “Il mio non è un libro di vendette, c’è anche un sottotitolo che è Saper perdonare. È un modo per far capire a quelli che me l’hanno fatta grossa che non porto rancore perché so che, alla fine, i conti tornano sempre“, precisa Fede nell’intervista. Poi si lascia andare e parla dell’ex collega Mario Giordano, il vulcanico conduttore di Fuori dal Coro su Rete 4: “Mi piaceva Mario Giordano quando faceva le inchieste, mentre adesso lo vedo che grida, urla, si mette in primo piano e guarda la telecamera Come fosse la D’Urso senza ... Leggi su ilfattoquotidiano "Grida - urla. Crede di essere come...". Lo sfregio di Emilio Fede a Mario Giordano : parole pesantissime

