Destroy All Humans! è pronto a terrorizzare la Terra: annunciata la data dell'invasione (Di martedì 28 aprile 2020) Un recente comunicato stampa annuncia che il classico cult Destroy All Humans! ritorna e invaderà la Terra a partire dal 28 luglio. Terrorizzate il popolo della Terra degli anni '50 impersonando il malvagio alieno Crypto-137. Raccogliete il DNA e abbattete il ​​governo degli Stati Uniti nel remake della leggendaria avventura di invasione aliena. Annientate gli umani meschini usando un assortimento di armi aliene e abilità psichiche. Riducete le loro città in macerie con il vostro disco volante!E' già disponibile il preorder del gioco sia per PC che per Xbox One e PlayStation 4: l'edizione standard ha un costo di 29,99 euro per PC e 39,99 euro per console. Il gioco uscirà inoltre con altre due varianti: la Crypto-137 Edition conterrà un'action figure di Crypto-137, uno zaino, un portachiavi, sei litografie, un giocattolo antistress e ... Leggi su eurogamer (Di martedì 28 aprile 2020) Un recente comunicato stampa annuncia che il classico cultAllritorna e invaderà laa partire dal 28 luglio. Terrorizzate il popolo delladegli anni '50 impersonando il malvagio alieno Crypto-137. Raccogliete il DNA e abbattete il ​​governo degli Stati Uniti nel remake della leggendaria avventura di invasione aliena. Annientate gli umani meschini usando un assortimento di armi aliene e abilità psichiche. Riducete le loro città in macerie con il vostro disco volante!E' già disponibile il preorder del gioco sia per PC che per Xbox One e PlayStation 4: l'edizione standard ha un costo di 29,99 euro per PC e 39,99 euro per console. Il gioco uscirà inoltre con altre due varianti: la Crypto-137 Edition conterrà un'action figure di Crypto-137, uno zaino, un portachiavi, sei litografie, un giocattolo antistress e ...

