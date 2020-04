Coronavirus, Berlusconi “Noi opposizione responsabile” (Di martedì 28 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Un conto e’ la collaborazione istituzionale nell’emergenza che noi abbiamo sempre garantito, un altro conto e’ un sostegno politico al governo Conte, non vi saranno mai le condizioni. Il nostro e’ un atteggiamento di opposizione responsabile ma che non cessa di essere opposizione, infatti noi siamo molto critici verso il governo. La priorita’ non e’ attaccare il governo ma lavorare per uscire dall’emergenza”. Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, a Radio24. Draghi premier? “A chi non piacerebbe una figura come Draghi presidente del consiglio, ma non e’ un tema all’ordine del giorno, ora le urgenze sono altre, vorrei fossimo tutti concentrati su come aiutare italiani, per le manovra politiche c’e’ tanto tempo”. (ITALPRESS). L’articolo ... Leggi su ilcorrieredellacitta LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Berlusconi : “Da Governo impostazione confusa su Fase 2”

