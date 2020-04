C’è molto da fare e poco tempo da perdere alla ricerca di piccole rendite di posizione

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 28 aprile 2020) Non è detto che l’età porti saggezza, basta vedere miei coetanei spesso ospiti in televisione, ma un po’ di esperienza sicuramente. Ho una formazione giuridica, sono un uomo che ama e rispetta le Istituzioni nel profondo e che è consapevole dell’importanza e della delicatezza che comporta ricoprire una carica come quella di Senatore.Sono intervenuto con molta parsimonia nel dibattito in merito all’epidemia perché ho ritenutoutile unire la mia voce a quella di esperti e specialisti del ramo scientifico e sanitario, figuriamoci inserirmi in polemiche inutili come quelle che non hanno smesso di esistere nemmeno nei giorni più drammatici. Nelle ultime ore però credo si stia superando il senso del ridicolo, fino a toccare livelli che intaccano tutta la categoria.Ho visto ministri voler spiegare al Papa l’importanza ...