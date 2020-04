Calciomercato Roma: derby con la Lazio per Gotze (Di martedì 28 aprile 2020) Si accende la rivalità cittadina nella Capitale anche sul mercato. La Roma infatti sarebbe sulle tracce di Gotze, che interessa anche alla Lazio Si accende la rivalità cittadina nella Capitale anche per quanto riguarda il Calciomercato. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, la Roma sarebbe sulle tracce di Mario Gotze, cercato anche dalla Lazio. Il tedesco ha detto che gli piacerebbe provare nuovi campionati. La Roma starebbe guardando anche alla difesa. I giallorossi osservano con attenzione Klostermann del Lipsia: in ballo un affare con Schick come contropartita. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Calciomercato Roma : torna Nainggolan? Ipotesi quasi impossibile. Il motivo

Niakhaté alla Roma?/ Calciomercato - Petrachi mette nel mirino il centrale del Mainz

Junior Firpo alla Roma?/ Calciomercato - altra possibile operazione con i blaugrana (Di martedì 28 aprile 2020) Si accende la rivalità cittadina nella Capitale anche sul mercato. Lainfatti sarebbe sulle tracce di, che interessa anche allaSi accende la rivalità cittadina nella Capitale anche per quanto riguarda il. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, lasarebbe sulle tracce di Mario, cercato anche dalla. Il tedesco ha detto che gli piacerebbe provare nuovi campionati. Lastarebbe guardando anche alla difesa. I giallorossi osservano con attenzione Klostermann del Lipsia: in ballo un affare con Schick come contropartita. Leggi su Calcionews24.com

FooIsRoma : RT @PagineRomaniste: La Roma punta #Tomiyasu per la fascia destra [@DavidMoresco - @ValdarchiSimone] #ASRoma #calciomercato https://t.co… - forzaroma : Mercato #ASRoma, piace #Tomiyasu del #Bologna per la fascia destra #Calciomercato - PagineRomaniste : Da #Ibanez a #Cetin, adesso che si fa? #ASRoma #calciomercato #CorriereDelloSport - PagineRomaniste : Da Trigoria niente sconti per #Schick #ASRoma #calciomercato #Lipsia #CorrieredelloSport - sportli26181512 : La Roma vuole diventare tedesca, ed è derby di mercato con Tare: La Roma vuole germanizzarsi. Dopo aver puntato Klo… -