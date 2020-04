Arcuri “Prezzo mascherine calmierato finche’ mercato non sara’ pronto” (Di martedì 28 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Fino a oggi abbiamo distribuito 5 milioni di mascherine al giorno. Nei magazzini delle regioni ne giacciono 47 milioni, quindi ne abbiamo distribuite di piu’ di quelle che servivano e le regioni ne hanno messe da parte una quota che servira’ in tempi di maggiore necessita’. Da lunedi’ potremo distribuirne 12 milioni al giorno. Dal giugno potremmo distribuirne 18 milioni, da luglio 25 milioni, da settembre almeno 30 milioni al giorno”. Lo ha detto il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri, in conferenza stampa presso la Protezione Civile. “Il prezzo calmierato delle mascherine rimarra’ tale fino a quando il mercato non sara’ del tutto pronto a essere libero. E’ un danno si’, ma per i vergognosi speculatori. Nelle farmacie e nei supermercati non ci saranno piu’ mascherine che ... Leggi su ilcorrieredellacitta Arcuri : “Prezzo mascherine contro speculatori”. App Immuni pronta a maggio

