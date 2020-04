Roma, rissa in strada: ragazzo accoltellato a polmone (Di lunedì 27 aprile 2020) Roma, 27 apr. (Adnkronos) – è accusato di tentato omicidio il 22enne romeno arrestato ieri pomeriggio al Quarticciolo dalla Polizia. Le segnalazioni, giunte poco dopo le 17 al centralino del 112, descrivevano una rissa in via Manfredonia, ma le pattuglie della Polizia di Stato, a poca distanza dalla via indicata, hanno trovato a terra un uomo con una ferita all’addome che sanguinava copiosamente.I 2 equipaggi, entrambi del commissariato Prenestino, sono riusciti ad avere dal ferito una dettagliata descrizione dell’aggressore e, una volta affidata la vittima alle cure del 118, hanno iniziato le ricerche. Gli agenti, in via della Acacie, quindi poco distante dal luogo del ferimento, hanno individuato un sospetto che corrispondeva alle descrizioni in loro possesso. B.M.D. , queste le iniziali del ragazzo fermato, è stato perquisito ed in tasca gli ... Leggi su calcioweb.eu Roma - rissa in strada : ragazzo accoltellato al polmone al Quarticciolo (Di lunedì 27 aprile 2020), 27 apr. (Adnkronos) – è accusato di tentato omicidio il 22enne romeno arrestato ieri pomeriggio al Quarticciolo dalla Polizia. Le segnalazioni, giunte poco dopo le 17 al centralino del 112, descrivevano unain via Manfredonia, ma le pattuglie della Polizia di Stato, a poca distanza dalla via indicata, hanno trovato a terra un uomo con una ferita all’addome che sanguinava copiosamente.I 2 equipaggi, entrambi del commissariato Prenestino, sono riusciti ad avere dal ferito una dettagliata descrizione dell’aggressore e, una volta affidata la vittima alle cure del 118, hanno iniziato le ricerche. Gli agenti, in via della Acacie, quindi poco distante dal luogo del ferimento, hanno individuato un sospetto che corrispondeva alle descrizioni in loro possesso. B.M.D. , queste le iniziali delfermato, è stato perquisito ed in tasca gli ...

