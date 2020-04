Rebecca ha vinto, affetta da una malattia rara sarà operata in Germania (Di lunedì 27 aprile 2020) Rebecca potrà essere operata in Germania. La quattordicenne di Forno Canavese, in provincia di Torino, è affetta da una patologia rara, l’ipotensione liquorale, che la costringe a letto, ed è in attesa di un delicato intervento che non può essere effettuato in Italia. Era attesa in Germania per l’operazione, poi il trasferimento all’estero è stato bloccato dall’emergenza coronavirus. La mamma Alessia, però, non si è mai arresa e ha lanciato un appello al Governo, raggiungendo anche il ministro Di Maio. Leggi su vanityfair (Di lunedì 27 aprile 2020) Rebecca potrà essere operata in Germania. La quattordicenne di Forno Canavese, in provincia di Torino, è affetta da una patologia rara, l’ipotensione liquorale, che la costringe a letto, ed è in attesa di un delicato intervento che non può essere effettuato in Italia. Era attesa in Germania per l’operazione, poi il trasferimento all’estero è stato bloccato dall’emergenza coronavirus. La mamma Alessia, però, non si è mai arresa e ha lanciato un appello al Governo, raggiungendo anche il ministro Di Maio.

La quattordicenne della provincia di Torino era attesa all’estero per l’intervento, poi il trasferimento è stato bloccato dall’emergenza coronavirus Rebecca potrà essere operata in Germania. La ...

