Oltre la crisi | la Venezia che vogliamo

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 27 aprile 2020) Sentiamo tutti la giusta voglia di ricominciare, dopo un tempo (due mesi di calendario, ma che ci sono apparsi straordinariamente lunghi) di inattività e isolamento. Sappiamo che la ripresa sarà graduale, che dovremo adottare sistemi di protezione e sicurezza. Ci vorrà del tempo per tornare alla piena normalità. Ma, da come affrontiamo questa fase di transizione, contribuiremo a partire con il piede giusto. L’esperienza, la voglia e le capacità non ci mancano.Si diffonde il naturale sentimento di tornare rapidamente a... come eravamo. Ma non sarà così: forse è esagerato dire che nulla sarà come prima, certamente una buona parte dei nostri modelli di vita andranno ripensati. Saremo semplicemente diversi o anche migliori? La risposta a questa cruciale domanda dipende dal grado di intelligenza, passione, speranza e ...