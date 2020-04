“Niente messa”. Carabinieri in chiesa con pistole nella fondina. Il parroco: «Non finisce qui» (Di lunedì 27 aprile 2020) Il caso di don Lino Viola arriverà in Parlamento. C’è ancora l’eco di quanto accaduto a Gallignano, nel Cremonese. Il parroco ha mandato via due Carabinieri dalla chiesa che volevano impedirgli di celebrare la messa di fronte a “dodici accoliti”. Gli “accoliti” sono i “lettori”, ammessi dal decreto. È lui stesso a raccontarlo all’Adnkronos al termine della celebrazione religiosa. Una celebrazione durante la quale ha chiesto perdono per «l’atto sacrilego dei Carabinieri che sono entrati in chiesa con una intromissione violenta e con tanto di pistola nella fondina». Il parroco: «In chiesa tutte persone che potevano starci» «Ho saputo che tre politici», spiega il sacerdote, «presenteranno una interrogazione parlamentare su quanto accaduto. Sono state violate non ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 aprile 2020) Il caso di don Lino Viola arriverà in Parlamento. C’è ancora l’eco di quanto accaduto a Gallignano, nel Cremonese. Ilha mandato via duedallache volevano impedirgli di celebrare la messa di fronte a “dodici accoliti”. Gli “accoliti” sono i “lettori”, ammessi dal decreto. È lui stesso a raccontarlo all’Adnkronos al termine della celebrazione religiosa. Una celebrazione durante la quale ha chiesto perdono per «l’atto sacrilego deiche sono entrati incon una intromissione violenta e con tanto di pistola». Il: «Intutte persone che potevano starci» «Ho saputo che tre politici», spiega il sacerdote, «presenteranno una interrogazione parlamentare su quanto accaduto. Sono state violate non ...

