**Napoli: Fico, 'cordoglio per morte Apicella, auguri guarigione ad agente ferito'** (Di lunedì 27 aprile 2020) Roma, 27 apr. (Adnkronos) – "Apprendo con profondo dolore della morte dell'agente Pasquale Apicella, rimasto ucciso mentre inseguiva dei malviventi a Napoli. A nome mio e di Montecitorio esprimo cordoglio e vicinanza ai suoi cari e alla Polizia di Stato. Un augurio di pronta guarigione all'agente ferito". Lo scrive su Twitter il presidente della Camera, Roberto Fico.

La volante è stata travolta dai criminali in fuga, l'agente scelto Pasquale Apicella era alla guida. Il questore: "Siamo vicini alla ...

