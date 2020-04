Mascherine per tutti | la scienza spiega perché è necessario l' obbligo

NicolaPorro : Ieri sono 'morte' centinaia di migliaia di piccole imprese grazie al coraggio di #Conte.Ma i giornali non se ne acc… - matteosalvinimi : Dopo aver detto che “le mascherine alle persone sane non servono a niente”, il consulente del governo firma gli app… - LegaSalvini : SALVINI: 'CON MASCHERINE MA PRONTI MANIFESTARE' 'TANTISSIMI CITTADINI CI CHIEDONO DI ORGANIZZARCI, NON SOLO IN RETE… - MTestuggini : RT @LaVeritaWeb: Nei documenti della regione Lazio la prova che il Pd sapeva dei problemi nelle forniture, ma ha insistito per completarle.… - _GGiaco : RT @Marco_dreams: E questa è stata Presidente della Camera dei Deputati. Che poi fare business sulle mascherine, facendo passare per certif… -

Mascherine per Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Mascherine per