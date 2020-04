Lotito: “Avrei convenienza a non riprendere, ma ragiono di sistema, che rischia di finire all’aria” (Di lunedì 27 aprile 2020) Il presidente della Lazio Claudio Lotito si è concesso a ‘Repubblica’ per una lunga ed interessante intervista. Questi alcuni dei temi trattati: “Si rischia di mandare a gambe all’aria il sistema. Mi chiamano Lotito il virologo, lo scienziato, ma alla Lazio ho una struttura eccellente. Ho già tamponi e test sierologici. E ho fatto avere le mascherine anche a qualche presidente. A Formello ho il cardiologo, l’internista, l’otorino e l’urologo, perché cose come il varicocele una volta si scoprivano al militare. Sono in grado di fare la sanificazione anche subito, la mia azienda lavora negli ospedali”. “Ma se non si gioca più io sono già in Champions e risparmio quattro mensilità di stipendi. Avrei la convenienza a non giocare, ma io ragiono di sistema. Altri no. Noi avevamo fatto una ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 27 aprile 2020) Il presidente della Lazio Claudiosi è concesso a ‘Repubblica’ per una lunga ed interessante intervista. Questi alcuni dei temi trattati: “Sidi mandare a gambe all’aria il. Mi chiamanoil virologo, lo scienziato, ma alla Lazio ho una struttura eccellente. Ho già tamponi e test sierologici. E ho fatto avere le mascherine anche a qualche presidente. A Formello ho il cardiologo, l’internista, l’otorino e l’urologo, perché cose come il varicocele una volta si scoprivano al militare. Sono in grado di fare la sanificazione anche subito, la mia azienda lavora negli ospedali”. “Ma se non si gioca più io sono già in Champions e risparmio quattro mensilità di stipendi. Avrei laa non giocare, ma iodi. Altri no. Noi avevamo fatto una ...

