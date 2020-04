L'Onu, Covid-19 e l’iniziativa per fermare tutte le guerre (Di lunedì 27 aprile 2020) (Questo post è a cura di Bernardo Monzani, Presidente di Agency for Peacebuilding)La pandemia è una sfida esistenziale per il sistema di cooperazione internazionale rappresentato dall’ONU e dai valori sanciti nella Carta delle Nazioni Unite. Vincere questa sfida significa trovare risposte capaci di superare divisioni che, negli ultimi anni, non hanno solo impedito alla comunità internazionale di agire in modo coordinato e solidale, ma anche alimentato (in modo diretto e non) un’ondata di conflitti violenti. Un’iniziativa puntuale ed efficace in questo senso è il cessate-il-fuoco globale lanciato dal Segretario Generale dell’ONU, Antonio Guterres, a fine marzo, che sta ottenendo adesioni crescenti e ha già prodotto conseguenze tangibili in alcuni conflitti armati.Sono tanti gli analisti che hanno commentato come la pandemia abbia ... Leggi su huffingtonpost Covid - l’Onu lancia l’allarme : si rischia una catastrofe

Boss mafiosi fuori dal carcere con il 41-bis grazie al Covid-19 : a Salvini replica l’avvocato di Bonura

Pensione di invalidità : chi la percepisce può richiedere il bonus Covid 600 euro? (Di lunedì 27 aprile 2020) (Questo post è a cura di Bernardo Monzani, Presidente di Agency for Peacebuilding)La pandemia è una sfida esistenziale per il sistema di cooperazione internazionale rappresentato dall’ONU e dai valori sanciti nella Carta delle Nazioni Unite. Vincere questa sfida significa trovare risposte capaci di superare divisioni che, negli ultimi anni, non hanno solo impedito alla comunità internazionale di agire in modo coordinato e solidale, ma anche alimentato (in modo diretto e non) un’ondata di conflitti violenti. Un’iniziativa puntuale ed efficace in questo senso è il cessate-il-fuoco globale lanciato dal Segretario Generale dell’ONU, Antonio Guterres, a fine marzo, che sta ottenendo adesioni crescenti e ha già prodotto conseguenze tangibili in alcuni conflitti armati.Sono tanti gli analisti che hanno commentato come la pandemia abbia ...

giusi59campioni : RT @HuffPostItalia: L'Onu, Covid-19 e l’iniziativa per fermare tutte le guerre - HuffPostItalia : L'Onu, Covid-19 e l’iniziativa per fermare tutte le guerre - CosenzaPost : Onu e Oms lanciano alleanza internazionale per vaccino contro Covid-19 - CandelaMario1 : RT @FaberVonCastell: E in Italia si da ascolto ad un igenista dentale che diceva che il rischio Covid era zero e a un tizio sputtanato dall… - HANIA654 : RT @FaberVonCastell: E in Italia si da ascolto ad un igenista dentale che diceva che il rischio Covid era zero e a un tizio sputtanato dall… -

Ultime Notizie dalla rete : Onu Covid Covid, l’Onu lancia l’allarme: si rischia una catastrofe Inews24 L'Onu, Covid-19 e l’iniziativa per fermare tutte le guerre

(Questo post è a cura di Bernardo Monzani, Presidente di Agency for Peacebuilding)La pandemia è una sfida esistenziale per il sistema di cooperazione internazionale rappresentato ...

“Il coronavirus è colpa nostra, non una vendetta della natura”: l’accusa dello scienziato Lovejoy

Il professor Thomas Lovejoy, docente di Scienze ambientali e padre del termine “diversità biologica”, ha dichiarato che la pandemia di ...

(Questo post è a cura di Bernardo Monzani, Presidente di Agency for Peacebuilding)La pandemia è una sfida esistenziale per il sistema di cooperazione internazionale rappresentato ...Il professor Thomas Lovejoy, docente di Scienze ambientali e padre del termine “diversità biologica”, ha dichiarato che la pandemia di ...