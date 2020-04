Lo sport italiano riparte a due velocità Ma il calcio freme e teme il default

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 27 aprile 2020) Si riprende, ma gradualmente e con poche certezze. C’è ancora molta confusione sotto il cielo dello sport italiano. Nel nuovo Dpcm sono state fissate due date. Da lunedì 4 maggio, ripresa degli allenamenti per gli sport individuali. Tra tre settimane – lunedì 18 maggio – ripresa per gli sport di squadra. Per capirci: Federica Pellegrini (nuoto), Fabio Fognini (tennis) e Gianmarco Tamberi (salto con l’asta) possono riprendere ad allenarsi rispettivamente in piscina, al campo da tennis o al campo sportivo; mentre i calciatori Ciro Immobile e Cristiano Ronaldo dovranno aspettare ancora. E’ un ritorno a due velocità che ha visto qualche campione gioire – Federica Pellegrini ha ringraziato con un post sui social il premier Conte – e che ha gelato i vertici del calcio italiano, spiazzato anche dalle parole del Ministro allo Sport Spadafora: «Non è affatto scontato che il campionato riprenda».